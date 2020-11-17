افتتاح المنتدى الدولي العلمي التاسع في آل البيت

الوكيل الاخباري -

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افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الدولي العلمي التاسع، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المنظمة الأوروعربية لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، تحت عنوان: "بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا"، عبر منصة الاتصال الرقمي زووم، وبمشاركة 130 باحثا وعالما من مختلف دول العالم.وأكد الدكتور العتوم إنَّ "مثل هذهِ المؤتمرات العلميةِ الدولية لها أهميةً كبيرةً، إذْ تمثّلُ فرصةَ للقاء العلماءِ والخبراءِ، والتشبيكِ بينَهُم، ويُعدُّ فرصةً أيضا للتواصلِ بينَ الجامعاتِ والباحثينَ وعقدِ الاتفاقياتِ والتعاونِ المشتركِ في البحوثِ والمشاريعِ العلميةِ المشتركةِ في مجالاتِ البيئةِ والاقتصادِ والسياحة".