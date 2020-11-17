الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

القطامين يعلن تأجيل برنامج خدمة العلم

وزير الصحة : أخجل من الإجابة على مثل هذا السؤال

إيطاليا: 731 وفاة و 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 16 وفاة و362 إصابة جديدة بكورونا

الصحة : نتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا الأربعاء والخميس

تركيا تعلن عن إغلاق جديد في البلاد

افتتاح المنتدى الدولي العلمي التاسع في آل البيت

وزير الصحة يكشف تطورات وصول لقاح كورونا الى الاردن

تربية الأغوار الجنوبية تعلق الدوام الرسمي في مدرسة

تربية قصبة الكرك تعلق الدوام في مدرستين




الثلاثاء، 17-11-2020 07:55 م

افتتاح المنتدى الدولي العلمي التاسع في آل البيت

1605635940223


الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الدولي العلمي التاسع، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المنظمة الأوروعربية لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، تحت عنوان: "بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا"، عبر منصة الاتصال الرقمي زووم، وبمشاركة 130 باحثا وعالما من مختلف دول العالم.
اضافة اعلان

وأكد الدكتور العتوم إنَّ "مثل هذهِ المؤتمرات العلميةِ الدولية لها أهميةً كبيرةً، إذْ تمثّلُ فرصةَ للقاء العلماءِ والخبراءِ، والتشبيكِ بينَهُم، ويُعدُّ فرصةً أيضا للتواصلِ بينَ الجامعاتِ والباحثينَ وعقدِ الاتفاقياتِ والتعاونِ المشتركِ في البحوثِ والمشاريعِ العلميةِ المشتركةِ في مجالاتِ البيئةِ والاقتصادِ والسياحة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202017181514886811872

وزير الصحة : أخجل من الإجابة على مثل هذا السؤال

1120201712231982968660

الصحة : نتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا الأربعاء والخميس

1120201621222700478638

وزير الصحة يكشف تطورات وصول لقاح كورونا الى الاردن

وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الجنوبية تعلق الدوام الرسمي في مدرسة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تربية قصبة الكرك تعلق الدوام في مدرستين

1605634537594

ثمانية باحثين من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين على مستوى العالم

أخبار متعلقة
1020204133557719226500

انطلاق المنتدى الدولي العلمي التاسع في آل البيت الثلاثاء