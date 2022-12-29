افتتاح الموقع الجديد لسوق بني كنانة التابع للاستهلاكية العسكرية

الوكيل الاخباري - افتتح المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، بحضور مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد، والقائم بأعمال السفارة التونسية في عمان محمد علي بن حبيب، اليوم الخميس، الموقع الجديد للسوق التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.



واطلع العميد الركن الدكتور الخطيب، خلال جولة له في مرافق الموقع الجديد للسوق، على الإمكانات المتوفرة في الموقع، إضافة إلى الخدمات التي ستقدم لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين.

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