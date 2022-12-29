الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

افتتاح الموقع الجديد لسوق بني كنانة التابع للاستهلاكية العسكرية

نقابة الفنانين تحذر بشأن حفلات رأس السنة في الاردن

تفاصيل محاولة اردني الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من سيدة متوفية

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاردن

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة والدة النائب السابق محمود النعيمات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق منزل في عمان - صور

الجيش يضبط مهربا وكميات كبيرة من المخدرات

الخميس، 29-12-2022 07:20 م

افتتاح الموقع الجديد لسوق بني كنانة التابع للاستهلاكية العسكرية

5


الوكيل الاخباري - افتتح المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، بحضور مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد، والقائم بأعمال السفارة التونسية في عمان محمد علي بن حبيب، اليوم الخميس، الموقع الجديد للسوق التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.

واطلع العميد الركن الدكتور الخطيب، خلال جولة له في مرافق الموقع الجديد للسوق، على الإمكانات المتوفرة في الموقع، إضافة إلى الخدمات التي ستقدم لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المحروقات

توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن

www

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

p

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

FIREWORKS

نقابة الفنانين تحذر بشأن حفلات رأس السنة في الاردن

1220222817173327124173

تفاصيل محاولة اردني الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من سيدة متوفية

fff

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة والدة النائب السابق محمود النعيمات

أخبار متعلقة
إرادة ملكية

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب

12202212181328410309276

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الحرب الإلكترونية

3

المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً (حد السيف)‏