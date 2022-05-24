الثلاثاء 24-05-2022
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الثلاثاء، 24-05-2022 10:26 م

افتتاح الورشة الحوارية الثالثة عن تعزيز البيئة للاستثمار في العمل المناخي

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الوكيل الاخباري - افتتح وزيرا البيئة الدكتور معاوية الردايدة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشه الحوارية الثالثة مع القطاع الخاص، لتعزيز البيئة للاستثمار في العمل المناخي، والتي تعقدها وزارة البيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ضمن مشروع الجاهزية الممول من صندوق المناخ الاخضر.

وأكد الدكتور الردايدة أهمية انعقاد هذه الورشة الحوارية التي تهدف إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في العمل المناخي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واحتياجات القطاع في هذا المجال.

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