افتتاح بازار السيدات المنتجات في غرب إربد

الوكيل الإخباري - نظم المركز الاستشاري لربادة أعمال النساء التابع لبلدية غرب إربد، اليوم السبت، بازارا للسيدات المُنتجات بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

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ويهدف البازار الذي تشارك به 50 سيدة من المجتمع المحلي ويستمر ثلاثة أيام إلى دعم وتمكين المرأة في مناطق غرب إربد إجتماعياً واقتصادياً وتسليط الضوء على إنجازاتها وقدراتها والتشجيع على إيجاد فرص عمل حقيقية مستدامة في المنطقة.



وأكد رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة خلال افتتاحه البازار والذي أقيم في مركز شباب وشابات غرب إربد النموذجي بحضور مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني وممثلي جمعيات أهلية والمجتمع المحلي، حرص البلدية على ترسيخ نهج التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعد إحدى الركائز الأساسية المهمة للنهوض بواقعها الاقتصادي من خلال تعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء لمساهمتها في تهيئة بيئة مواتية لتنمية مواهبها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية لإيمان البلدية بالدور الكبير الذي تقدمه لأسرتها ومجتمعها.



وأضاف أن الهدف الرئيس من البازار والذي سيجري تنظيمه شهرياً في مناطق غرب إربد كافة، هو توفير مساحات تسويقية للسيدات والفتيات الراغبات بتسويق منتجاتهن المختلفة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهن ولعائلاتهن من خلال بيعها والاستفادة من ريعها.



واشار البطاينة إلى أن المركز الاستشاري لريادة اعمال النساء سيقدم الدعم والاستشارات للسيدات والفتيات بشكل مجاني لتمكينهن من إنشاء مشاريعهن الخاصة على يد خبراء متخصصين في مجال ريادة الاعمال وتطوير المشاريع للنهوض بواقع المرأة في منطقة غرب إربد.



يشار إلى أن المركز أحد مشاريع البلدية الذي أنشىء العام الماضي بالشراكة مع بلدية ميونخ الالمانية ويأتي ضمن استراتيجية البلدية في الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري من خلال تقديم برامج التدريب والتطوير المتخصصة لأبناء المجتمع المحلي.