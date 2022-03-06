افتتاح برنامج التأهيل القيادي والإداري لأطباء "الخدمات الطبية الملكية" في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الاخباري - افتتح في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الأحد، أعمال برنامج التأهيل القيادي والإداري للأطباء، والذي تنظمه الكلية ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور آمر كلية الدفاع الوطني العميد الركن الدكتور عوض الطراونة.

اضافة اعلان



ويهدف البرنامج إلى تأهيل عدد من الأطباء من مديرية الخدمات الطبية على فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، بإشراف القوات المسلحة الأردنية ممثلة بكلية الدفاع الوطني.



ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين تدريباً يكتسب من خلاله المشاركون المهارات القيادية والخبرات العملية، كما يحتوي البرنامج على عدة موضوعات أهمها الأمن الوطني ومفاهيمه الأساسية وعناصر قوة الدولة والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني، إضافة إلى مفهوم فن القيادة وموضوع الإدارة الاستراتيجية ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي ومهارات التواصل، وغيرها من الموضوعات التي تخدم مفاهيم الأمن الوطني.



يشار إلى أن كلية الدفاع الوطني تهتم بإعداد عناصر قيادية من قطاعات الدولة المختلفة (عسكريين ومدنيين) من خلال دراسة وتحليل العناصر الأساسية المؤثرة في الأمن الوطني، وتأهيل ضباط منتخبين من القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة لإشغال مناصب مهمة وبارزة في أوقات الحرب والسلم، وتثقيف القيادات المختلفة في الدولة في مجال الأمن الوطني واستراتيجية الدولة، وإجراء الدراسات الاستراتيجية في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني في الظروف الراهنة.



