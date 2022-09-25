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الأحد، 25-09-2022 05:28 م

افتتاح برنامج تدريبي لموظفي ديوان الخدمة في إدارة الموارد البشرية

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس اللجنة التوجيهية لمعهد الإدارة العامة، سامح الناصر، اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في إدارة الموارد البشرية لموظفي ديوان الخدمة في معهد الإدارة، بحضور مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة.

وأكد الناصر أهمية هذه البرامج التدريبية المتخصصة للارتقاء بمستوى كوادر الديوان الفني والمهني في إدارة الموارد البشرية، خاصة تحليل وتوصيف الوظائف، بوصفها أحد أهم مكونات إدارة وتخطيط الموارد البشرية ولها مهام متعددة ترتبط بخطط الإحلال والتعاقب والتدريب، بالإضافة إلى تحديد الأجور.

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