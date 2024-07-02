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الثلاثاء، 02-07-2024 04:44 م

افتتاح توسعة مركز الدراسات الدوائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الإخباري - افتتحت جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، التوسعة الجديدة لمركز الدراسات الدوائية في الجامعة.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم خلال رعايته الافتتاح، أهمية التوسعة في دعم البحث العلمي والتطوير في المجال الدوائي، وتعزيز مكانة الجامعة كمركز ريادي في البحث والتطوير، وتوفير بيئة مثلى للابتكار والإبداع.


وقال إن هذه التوسعة تأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها كواحدة من المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في المنطقة.


من جانبها، قالت مديرة مركز الدراسات الدوائية الدكتورة مي خنفر، إن التوسعة ستسهم في رفع مستوى الأبحاث والدراسات الدوائية في الجامعة، وستتيح فرصا أكبر للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية على الصعيدين المحلي والدولي.

 




 

 


 

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