الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 10:05 م

افتتاح جدارية عمّان مدينة النور

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس لجنة أمانة عمّان المهندس زياد الريحاني، أن مدينة عمّان كانت وما زالت مدينة مستضيفة للاجئين والمهاجرين الذين وجدوا ملاذاً آمناً وبيتاً مفتوحاً وبيئة مناسبة للعمل والعيش.

واضاف، أن المملكة تستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان في العالم، ولم تتنصل من مسؤولياتها على الرغم من التحديات الهائلة والتأثير الكبير على البنية التحتية والموارد المحدودة.

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جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس لجنة أمانة عمّان في حفل إزاحة الستار عن اللوحة الجدارية المسماة "عمان مدينة النور" في مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

 

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