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الأربعاء، 08-06-2022 10:44 م

افتتاح جدارية للهاشميين في أردنية العقبة

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم الأربعاء في فرع الجامعة بالعقبة أكبر جدارية على مستوى الجامعات الأردنية تشتمل على صور تؤرخ لمحطات المسيرة الهاشمية منذ تأسيس الدولة الأردنية قبل اكثر من 100 عام.

وثمن الدكتور عبيدات الجهود التي بذلت لإنجاز هذه الجدارية التي يصل طولها 14 مترا ضمتها أردنية العقبة التي وضع حجر أساسها وحولها من حلم إلى حقيقة جلالة الملك عبدالله الثاني مبينا أن الفن وسيلة للتعبير عن محطات مهمة في تاريخ الوطن .

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