افتتاح جلسات حوارية عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، جلسات حوارية عن "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، معايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها" نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع الوزارة ومجلس الأمة.



وقال المعايطة في افتتاح الجلسات أمس الجمعة، " إننا أمام مشروع إصلاحي، والكل على ثقة بإنجازه ليضع الأردن على أعتاب مرحلة جديدة في مئوية الدولة الثانية، مبينا أن الحكومة أرسلت توصيات اللجنة إلى مجلس الأمة، وكان للمرأة مساحة كبيرة في مشاريع التعديلات الدستورية، وقوانين الإصلاح السياسي لتمكينها سياسياً ، ويكون لها الدور الفاعل في الدفاع عن هذه المشاريع.

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