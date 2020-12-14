افتتاح حديقة مرورية للأيتام في السلط

الوكيل الاخباري -

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افتتح مدير شرطة البلقاء العميد الدكتور تامر المعايطة حديقة مرورية في مبرة الملك عبدالله الثاني للأيتام في مدينة السلط.وقال المعايطة، بحضور نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون الكليات مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي الدكتور ناصر كلوب، إن موضوع المرور يعد من المواضيع الشائكة التي تتطلب على الدوام حلولا سريعة وناجعة لتلافي الأزمة المرورية على الطرقات.وقال كلوب إن هذه الحديقة المروية للأيتام تشكل منظومة ثقافية وترفيهية في آن واحد يستقي ويتعلم من خلالها الأيتام ما يلزمهم من معرفة بقواعد السير في المستقبل سواء أكان ذلك باستخدام المركبات أو مشيا على الأقدام.يشار إلى إن إنشاء الحديقة جرى بالتعاون مع الجامعة ومديرية شرطة البلقاء والمعهد المروري ومركز جابر العثرات.