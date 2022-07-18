الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمانة: استمرار إعفاء كبار السن من أجرة باص عمّان

الطاقة والمعادن تحذر من إعلانات وهمية خادعة

وزارة الداخلية تقر ترتيبات خاصة بجسر الملك حسين

انطلاق معسكرات الحسين الشبابية في معان

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في طوباس

الخليل: الاحتلال يخطر بوقف العمل في 6 مساكن وبإزالة أشجار

بلومبرغ: ديون شركات الطاقة الأوروبية تصل إلى 1.7 تريليون يورو

إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين

فلسطين: سنعمل على تمديد ساعات العمل بمعبر الكرامة بالتعاون مع الأردن

الزهير تؤكّد على أهميّة تجذير سلوك النزاهة ومكافحة الفساد

الإثنين، 18-07-2022 03:24 م

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بالأغوار الشمالية

1658144787989


الوكيل الإخباري - بدأت في مستشفى أبي عبيدة الجراح الحكومي بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، فعاليات دورة أصدقاء الأمن العام ضمن مشروع بنيان 2 الذي تنظمه مديرية الأمن العام.

اضافة اعلان


وأكد مدير شرطة غرب إربد العقيد هشام البقور، خلال افتتاحه الدورة، أهمية هذه الدورات التي تنظمها الشرطة المجتمعية تجسيداً لرؤية الأمن العام، وتعزيز الشراكة المجتمعية في العملية الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى حزمة الموضوعات التي ستقدم للمشاركين حيال التوعية الأمنية.


وأشار إلى أن مشروع بنيان يهدف إلى إكساب المجتمع المحلي معلومات ومفاهيم جديدة في المواضيع التي ستركز عليها الدورة لتساعدهم في حياتهم اليومية والعملية، وتجعل منهم رديفا لرجل الأمن العام، وتسهم في تعميق مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال التواصل مع المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والأهلية وتقرب العلاقة بين المواطن ورجل الأمن العام.


بدوره، ثمن مدير مستشفى أبي عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، حرص مديرية الأمن العام على التواصل مع المجتمع المحلي للتوعية في المجالات الأمنية.


وتشتمل الدورة التي تستمر أسبوعا على محاضرات حول مفهوم الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة والأحداث، والجرائم الإلكترونية والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وآفة المخدرات والتعامل مع الحالات الطارئة داخل المنزل والإسعافات الأولية ونماذج من المشكلات الأسرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
269743_8_1580914757

الأمانة: استمرار إعفاء كبار السن من أجرة باص عمّان

9202015145359710461888

الطاقة والمعادن تحذر من إعلانات وهمية خادعة

720221894440127801957

وزارة الداخلية تقر ترتيبات خاصة بجسر الملك حسين

حريق-اعشاب

التعامل مع 61 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

whatsapp_image_2022-07-18_at_2.09.52_pm

المستقلة للانتخاب تطلق حملة "الحل مشاركة"

666

إجراءات جديدة للسفر عبر جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
قانون_السرعة_1_(1)

454 مخالفة تجاوز للسرعات خلال عطلة نهاية الأسبوع

289079820_5292580497489376_4040395338862016187_n

رقيب سير يكشف تفاصيل العثور على طفل تاه عن والديه في إربد

شرطة سير (3)

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

620227105443392079655

الدوريات الخارجية تحذر السائقين على الصحراوي

main_image62ae2de2d2256

الأمن العام يكشف تفاصيل مشاجرة شارع الجامعة في إربد

VTL0zZNI

افتتاح فعاليات البازار الخامس للخضار والفواكه في إربد