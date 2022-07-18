افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بالأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - بدأت في مستشفى أبي عبيدة الجراح الحكومي بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، فعاليات دورة أصدقاء الأمن العام ضمن مشروع بنيان 2 الذي تنظمه مديرية الأمن العام.

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وأكد مدير شرطة غرب إربد العقيد هشام البقور، خلال افتتاحه الدورة، أهمية هذه الدورات التي تنظمها الشرطة المجتمعية تجسيداً لرؤية الأمن العام، وتعزيز الشراكة المجتمعية في العملية الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى حزمة الموضوعات التي ستقدم للمشاركين حيال التوعية الأمنية.



وأشار إلى أن مشروع بنيان يهدف إلى إكساب المجتمع المحلي معلومات ومفاهيم جديدة في المواضيع التي ستركز عليها الدورة لتساعدهم في حياتهم اليومية والعملية، وتجعل منهم رديفا لرجل الأمن العام، وتسهم في تعميق مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال التواصل مع المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والأهلية وتقرب العلاقة بين المواطن ورجل الأمن العام.



بدوره، ثمن مدير مستشفى أبي عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، حرص مديرية الأمن العام على التواصل مع المجتمع المحلي للتوعية في المجالات الأمنية.



وتشتمل الدورة التي تستمر أسبوعا على محاضرات حول مفهوم الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة والأحداث، والجرائم الإلكترونية والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وآفة المخدرات والتعامل مع الحالات الطارئة داخل المنزل والإسعافات الأولية ونماذج من المشكلات الأسرية.