افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون "ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته" اليوم الاثنين، في مكتبة الجامعة بحضور والدي الطالبة المتوفاة خديجة الدكتور جمال المقابلة والدكتورة مهى مبيضين، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.



ويضم الركن الذي جاء بمبادرة من ذوي الطالبة خديجة التي وافتها المنية وهي تدرس في جامعة اليرموك، أكثر من (20) ألف كتاب تبرعا من ذوي الطالبة وعدد من الأكاديميين والباحثين ودور النشر والمكتبات والمؤسسات الثقافية، فيما سيخصص جزء منه لعقد الندوات والمحاضرات، وإقامة الدورات التدريبية، وتوفير وسائل الاتصال المرئي الحديثة مع مختلف أنحاء الوطن والعالم الخارجي.

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