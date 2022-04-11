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الإثنين، 11-04-2022 03:14 م

افتتاح غابة شهداء الأمن العام في منطقة ياجوز

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الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية الأمن العام بافتتاح غابة شهداء الأمن العام في منطقة ياجوز، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس جهاز الأمن العام، وتخليدا لشهداء الوطن من أبناء الجهاز الذين ضحوا بدمائهم الطهورة لصون الوطن والذود عن حماه. 

وقال مندوب مدير الأمن العام المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال، إن غابة الشهداء تعد تكريما لهؤلاء الشهداء الذين قدموا صورة حقيقية ومشرفة بشجاعتهم وبسالتهم وقيامهم بواجباتهم الوطنية في نصرة الحق والعدل والمحافظة على استقرار وطنهم ويجعلنا دائما نفخر بهم ونعتز بعطائهم ونغرسه في نفوس أجيالنا.

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وأوضح أن هذا المشروع سيحتوي على عدة مرافق ترفيهية لزوار تلك الغابة بالإضافة الى نواة مراكز تدريبية وتطويريه تتبع لمديرية الأمن العام، ويسمى كل جزء يقام في ذلك المشروع على اسم أحد الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لرفعة راية الوطن.

وأضاف أن مديرية الأمن العام عكفت على إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الوطنية والمجتمعية من خلال كافة تشكيلاتها وبالتعاون مع المجتمع المحلي والتي تهدف إلى تعزيز السلوك الايجابي تجاه البيئة، وبما يضمن خلق جيل واع ومدرك لأهمية البيئة في حياتنا، مما يترتب علينا في هذه الغابة الحفاظ على البيئة والحث على زراعة الأشجار بشكل مستمر ومنظم.

يشار الى انه تم زراعة وغرس الآلاف من الأشجار والنباتات اليوم الاثنين بحضور كبار ضباط مديرية الأمن العام وبمشاركة كافة تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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