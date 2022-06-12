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الأحد، 12-06-2022 11:35 م

افتتاح غرفة ابتكارية للتعلم النشط بالطفيلة

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الوكيل الاخباري - افتتحت مديرة التربية والتعليم لقصبة الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج، اليوم الاحد، في مدرسة الحارث بن عمير الازدي غرفة التعلم النشط التي تتضمن مصادر تعليمية متنوعة لجهة تنمية مهارات الطلبة، وذلك في سياق احتفالات المملكة بالاعياد الوطنية .

وقدمت المعلمات المشرفات عرضا حول أهداف الغرفة التي أصبحت ركنا دائما في المدرسة حيث تحوي مصادر تعلم لجميع المراحل التعليمية الأساسية إضافة لوسائل ورقية ومجسمات ونماذج تعليمية هادفة تحاكي المناهج التعليمية .

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