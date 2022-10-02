افتتاح فعاليات مؤتمر القدس في كتب المؤرخين العرب بجامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "القدس في كتب المؤرخين العرب"، والذي نظمه مركز دراسات القدس وجمعية يوم القدس، بالتعاون مع جامعة اليرموك، واللجنة العليا لاحتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.



وقال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، خلال افتتاحه المؤتمر، مندوباً عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، " إننا نجتمع اليوم لنتحدث عن القدس أم المدائن وحاضنة الديانات، القدس الإرث والتاريخ والواقع المقاوم لنبعث رسالة محبة لأهلنا الصامدين في القدس".

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