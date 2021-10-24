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الأحد، 24-10-2021 02:23 م

افتتاح فعاليات مسرحية توعوية حول متلازمة داون

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الوكيل الإخباري-افتتح نائب رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة باسل الطراونة مساء أمس السبت، فعاليات المسرحية التوعوية الهادفة لمصابي متلازمة داون.

وتأتي المسرحية، التي عقدت في مركز الحسين الثقافي، بتنظيم من مؤسسة انجاز للتوعية المجتمعية بالتعاون مع ملتقى رواد الشمال الثقافي وعدد من الشركاء، حيث شارك عدد من مصابي متلازمة داون بفعاليات المسرحية.

واكد الطراونة ان جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني مدعوون لمزيد من الدعم والاسناد والتمكين للأشخاص ذوي الاعاقة، كما ان قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، تضمن التزامات عديدة حيالهم، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود والانشطة والفعاليات التي تخدم التنمية المعرفية حيال مصابي متلازمة داون.

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