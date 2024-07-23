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الثلاثاء، 23-07-2024 11:33 م

افتتاح فعاليات يوم الخريج الأول في "البلقاء التطبيقية"

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم الخريج الأول، الذي نظمته كلية الزراعة التكنولوجية.

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وقالت عميدة كلية الزراعة الدكتور أمل العبادي، إن الجامعة ومنذ نشأة كلية الزراعة التكنولوجية، تولي جل اهتمامها لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال سعيها لتقديم البرامج الأكاديمية المنافسة، وتبني نقل أحدث التطبيقات التكنولوجية والمعرفية العالمية، وتوجيه البحث العلمي والخريجين نحو إيجاد الحلول الابتكارية لمشكلات القطاع الزراعي والإسهام الفاعل في تطوير المجتمعات.


وأضافت أن الكلية سعت لتكون مؤسسة منتجة من خلال نتاجاتها الأكاديمية والبحثية والعلمية، وحصلت على شهادة ضمان الجودة المحلية، وطورت مختبراتها ووفرت الأجهزة والمواد الخاصة بالناحية العملية والبحثية للطلبة والهيئة التدريسية، إضافة إلى زيادة إنتاجية محطة الأميرة تسنيم بنت غازي وتوسيع الرقعة الزراعية للمحطة بزراعة الأشجار المثمرة، والعديد من الإنجازات والتحديثات التي أسهمت في رفد القطاعين العام والخاص بكوادر زراعية متخصصة.


وتضمن الحفل الذي حضره وزير الزراعة الأسبق الدكتور محمود الدويري، ورئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، وجاء ضمن احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تكريم عمداء كلية الزراعة التكنولوجية السابقين، وأوائل خريجي دفعة 2023-2024 ، وعرض قصص نجاح عدد من الطلبة الخريجين، ومعرضا زراعيا نظمته الشركات والمؤسسات المساهمة في فعاليات يوم الخريج.

 




 

 


 

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