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افتتاح مؤتمر أقلامنا في خدمة الوطن في المركز الثقافي الملكي

الخميس، 23-12-2021 09:32 م

افتتاح مؤتمر أقلامنا في خدمة الوطن في المركز الثقافي الملكي

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار افتتاح المؤتمر العام الاول الذي تنظمه جمعية اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة تحت عنوان " أقلامنا في خدمة الوطن" ضمن سياق الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، وذلك اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

وقالت النجار في كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية؛ إن محاور هذا المؤتمر المهم لتفتح النوافذ على رصد جميل لثقافتنا الوطنية الراسخة خلال مئوية تأسيس الدولة في مختلف محطاتها وتحولاتها، ورصد بحثي يدلل على الإنجاز والبناء المعرفي، وعلى عمق هذه الهوية التي ترسخ معاني الوفاء والوطنية وتذويب الفردانية من أجل الجميع، في نسيج من البذل والتطوير والعمران.

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