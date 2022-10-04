افتتاح مؤتمر المكتبيين الأردنيين الـ 21 غدا

الوكيل الاخباري - تبدأ غدا الأربعاء، فعاليات مؤتمر المكتبيين الأردنيين الحادي والعشرون، في جامعة اليرموك، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وتنظيم من جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية ومكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك.



ويحمل المؤتمر هذا العام عنوان "دور المكتبات والمعرفة في التنمية المستدامة" وتستمر فعالياته يومي الأربعاء والخميس، والذي اختار إربد مكانًا لانعقاده، بصفتها العاصمة العربية للثقافة 2022.

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