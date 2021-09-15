افتتاح مؤتمر المياه والطاقة في البحر الميت

الوكيل الاخباري- افتتح، الاربعاء، مؤتمر المياه والطاقة، في منطقة البحر الميت بمركز الملك الحسين بن طلال.

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وحضرت وزيرة الطاقة والثروة المعدينة هالة زواتي المؤتمر مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.



وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من وزراء المياه والطاقة وسفراء عدد من الدول والخبراء ورؤساء الجامعات من مختلف الدول العربية.



وقال السكرتير الأول للسفارة الألمانية فلوريال ريندل إن شح مصادر المياه في الأردن بحاجة لمواجهة ومعالجة عن طريق مشاريع تحلية المياه بالمقام الأول.