افتتاح مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية

الوكيل الاخباري - افتتحت أمانة عمان الكبرى وبرنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"، مساء أمس الأحد في حديقة رأس العين، مبنى "قلب عمان" لريادة الأعمال الاجتماعية، برعاية رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.



وقال الشواربة إن "المركز سيكون ركناً أساسياً في دعم الريادة الاجتماعية وترويجها بين الشباب وجميع فئات المجتمع، وسيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مع تعزيز الابتكار والابداع" .

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