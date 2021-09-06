الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

محافظة : الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات

الأغوار الشمالية: حوارية تبحث احتياجات المرأة للمشاريع الإنتاجية

تعميم حكومي بشأن القروض

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة المهندسين فرع إربد

مسلسل الهروب من السجن يطبق على أرض فلسطين اليوم

ألمانيا تعتزم بناء ميناء فضائي في بحر الشمال

نصيحة هامة بخصوص مطاعيم الانفلونزا وكورونا

افتتاح مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية

التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر آب الماضي

17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين، 06-09-2021 03:20 م

افتتاح مبنى قلب عمان لريادة الأعمال الاجتماعية

w


الوكيل الاخباري - افتتحت أمانة عمان الكبرى وبرنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"، مساء أمس الأحد في حديقة رأس العين، مبنى "قلب عمان" لريادة الأعمال الاجتماعية، برعاية رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وقال الشواربة إن "المركز سيكون ركناً أساسياً في دعم الريادة الاجتماعية وترويجها بين الشباب وجميع فئات المجتمع، وسيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مع تعزيز الابتكار والابداع" .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920214213245371019164

محافظة : الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات

8202129195734965076719

الأغوار الشمالية: حوارية تبحث احتياجات المرأة للمشاريع الإنتاجية

8202130105544221542333

تعميم حكومي بشأن القروض

8202130202752327454080

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة المهندسين فرع إربد

7202128235255805417596

نصيحة هامة بخصوص مطاعيم الانفلونزا وكورونا

820213116580521083444

التنمية الاجتماعية تصدر تقرير أعمالها لشهر آب الماضي

أخبار متعلقة
820212492638364904570

الأمانة تحيل عطاء توريد 136 حافلة نقل

w

الأمانة والنقل البري توقعان مذكرة لتطوير نموذج نقل عام موحد ومفصل

612b28098f190

200 مليون دولار تمويل استجابة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

8202116131338328421098

الشواربة يصدر قرارا يعتبر الأول في تاريخ الأمانة