افتتاح متحف الأطفال المتنقل في جرش

الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، اليوم الثلاثاء، متحف الأطفال المتنقل، في صالة مجمع جرش الشبابي والذي جاء بالتعاون بين الوزارة ومتحف الأطفال الأردني.



وأشاد الجبور بالجهود التي تبذلها مديرية شباب جرش بتقديم أنشطتها التفاعلية المستمرة للشباب والشابات من مختلف الفئات العمرية بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة لاسيما الترفيهية منها تسهم في تنمية الشخصية والعمل على تطوير الذات والمحافظة على الصحة النفسية والجسدية للفرد.

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