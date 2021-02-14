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الأحد، 14-02-2021 01:57 م

بتمويل تركي

افتتاح متحف تاريخي بـ6 ملايين دولار قريبا- صور

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متحف الخط الحديدي الحجازي


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد رئيس هيئة قطــاع النقل البري، المهندس صـلاح اللـوزي، أنه تم انجاز ما نسبته (74%) من متحف الخط الحديدي الحجازي .

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ولفت اللوزي ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه يتم البحث لتنفيذ (4) حدائق على مسار السكة الحديدية ، الشهر القادم، من خلال التنسيق مع البلديات وأمانة عمان الكبرى. 

 

وعن تكلفة المتحف ، قال " لقد كلّفنا المتحف نحو 6 ملايين دولار ، بتمويل من شركة الإنماء التركية ، ويتضمن المتحف كل ما يتعلّق بالخط الحديدي الحجازي عبر التاريخ".

 

وأوضـح أنه سيتم افتتاح المتحف ، بعد الانتهاء من المشروع تزامنا مع مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية ، منوها أنه - المتحف - يعتبر انجازا شأنه التعريف بتاريخ الخط الحديدي الحجازي.

 

وأشار اللوزي ، أن الخط الحديدي "سياحي" بامتياز ، ويعتبر رمزا تاريخيا عريقا .

 

 









 




 

 


 

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