افتتاح متحف تاريخي بـ6 ملايين دولار قريبا- صور

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد رئيس هيئة قطــاع النقل البري، المهندس صـلاح اللـوزي، أنه تم انجاز ما نسبته (74%) من متحف الخط الحديدي الحجازي .

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ولفت اللوزي ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه يتم البحث لتنفيذ (4) حدائق على مسار السكة الحديدية ، الشهر القادم، من خلال التنسيق مع البلديات وأمانة عمان الكبرى.

وعن تكلفة المتحف ، قال " لقد كلّفنا المتحف نحو 6 ملايين دولار ، بتمويل من شركة الإنماء التركية ، ويتضمن المتحف كل ما يتعلّق بالخط الحديدي الحجازي عبر التاريخ".

وأوضـح أنه سيتم افتتاح المتحف ، بعد الانتهاء من المشروع تزامنا مع مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية ، منوها أنه - المتحف - يعتبر انجازا شأنه التعريف بتاريخ الخط الحديدي الحجازي.

وأشار اللوزي ، أن الخط الحديدي "سياحي" بامتياز ، ويعتبر رمزا تاريخيا عريقا .





















