افتتاح مجمعاً إدارياً في مديرية أمن وحماية المطارات

الوكيل الإخباري - استمراراً لنهج القيادة العامة في التحديث والتطوير الإداري لمختلف التشكيلات والوحدات العسكرية، افتتح مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات أمس الاثنين، المجمع الإداري التابع لمديرية أمن وحماية المطارات، بحضور مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن عوض الطهاروة.

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واستمع العميد الركن شديفات، إلى إيجاز قدمه مدير أمن وحماية المطارات حول سير خطط التحديث الإداري في المديرية والتي تم تنفيذها ضمن برامج وأطر زمنية محددة.



وجال المساعد للعمليات والتدريب في مرافق المجمع، مبدياً اعتزازه بالجهود التي تبذلها مديرية أمن وحماية المطارات، وبمستوى الكفاءة والجاهزية التي وصلت إليها.



وشارك المساعد للعمليات والتدريب مأدبة الإفطار مع مرتبات المديرية.



حضر الافتتاح عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.