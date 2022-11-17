افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في معان والطفيلة

الوكيل الإخباري -

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افتتحت مديرية الأمن العام اليوم في قسمي ترخيص الطفيلة ومعان محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) والتي ستمكن المواطنين في المحافظتين من إتمام معاملات ترخيص المركبات ضمن مسارب خاصة ودون النزول من المركبة.ويأتي افتتاح المحطتين الذي جرى اليوم بحضور مساعد مدير الامن العام للسير وشؤون الأجانب العميد المهندس رامي الدباس، في إطار خطة تنفيذية وضعتها المديرية لاستكمال تقديم هذه الخدمة في كافة أقسام ترخيص السواقين والمركبات في كافة محافظات المملكة.فيما واصلت مديرية الأمن العام تحديث خدماتها كافة لتحقيق أفضل مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث ستشهد قريباً إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والإدارات المرورية بشكل عام، عدداً من المشاريع التي ستنفذها المديرية في إطار استراتيجيتها المرورية التي أطلقتها مؤخراً والهادفة لتحسين الأداء بشكل يلمسه المواطنين في مناحي الحياة اليومية.