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الأحد، 05-06-2022 01:15 م

افتتاح محطة الترخيص "Drive Thru" في المفرق

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الوكيل الإخباري - افتتحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) في قسم ترخيص المفرق.اضافة اعلان


ويأتي افتتاح هذه المحطة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تجويد منظومة العمل وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين، إذ تعمل إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق نسق شمولي هادف لإيصال خدماتها إلى جميع المواطنين وفي أماكن سكنهم من خلال كافة أقسامها المنتشرة في المملكة.

وأكد العميد رامي الدباس أن المواطنين في محافظة المفرق سيلمسون وبشكل فوري تطوراً كبيراً في مستوى الخدمة من خلال المسارات التي ستمكن المراجعين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء مركباتهم عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة.

وأشار إلى أن افتتاح هذه المسارات يشكل أحد المشاريع الهادفة التي أطلقتها مديرية الأمن العام هذا العام لتطوير مناحي الخدمات الأمنية كافة، حرصا منها على رفع مستوى الخدمة وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين ، إذ تعد جزءاً مهما من إستراتيجية الأمن العام في التطوير والتحديث وبما يضمن توسيع إطار خدماتها والوصول للمواطنين في المواقع كافة.

 




 

 


 

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