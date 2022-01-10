افتتاح محطة فحص “PCR” خاصة برفاق السلاح في مطار الملكة علياء

الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات، اليوم الاثنين، محطة فحص كورونا (PCR) خاصة بـ”رفاق السلاح” في مطار الملكة علياء الدولي.



ويأتي افتتاح المحطة تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وبهدف تقديم الرعاية لمرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين والاهتمام بهم وتوفير الوقت والجهد عليهم، بحضور مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن عوض الطهاروة.



وتشمل محطة الفحص (BOOTH) عدد 2، لإجراء الفحص للمسافرين القادمين من العسكريين والوفود العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة، بإشراف مديرية أمن وحماية المطارات .

اضافة اعلان