افتتاح مختبر في الطفيلة التقنية لتأهيل الشباب وتدريبهم

الوكيل الاخباري -

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افتتح رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد خير الحوراني، اليوم الاثنين، مختبر (جوب جو - job-jo)، في مبنى المكتبة في جامعة الطفيلة التقنية.وبين مدير مشروع (job-jo) في جامعة مؤتة، الدكتور عمر المعايطة، خلال الافتتاح الذي حضره رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، ورئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، أن المشروع، من المشاريع الفائزة على مستوى العالم بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار "برنامج ايراسموس بلس"، هو برنامج مختص في مجال التعليم والتدريب والشباب والرياضة.وأوضح المعايطة أن المشروع يُعنى بالتأهيل الوطني بالاعتماد على الخبرات الأكاديمية، والقدرات، والموارد البشرية في المؤسسات التعليمية، وتنفذه جامعة مؤتة بالشراكة مع جامعتي الطفيلة التقنية والحسين بن طلال، وجامعات أوروبية وأردنية أخرى.وقال مدير المشروع في الطفيلة التقنية الدكتورمحمد عبد الرحيم المحاسنة، إن المشروع يهدف إلى تأهيل الشباب وتدريبهم، وتزويدهم بالمهارات والتقنيات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتقليل الهجرة من المناطق الريفية النائية، وخلق مزايا تنافسية مبنية على خريجي الجامعات بهذه المناطق لجذب الاستثمارات، وتحقيق تنمية مستدامة، من خلال تشاركية فعالة مع مؤسسات الدولة.