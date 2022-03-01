افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت



الوكيل الاخباري - افتتحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسن، اليوم الثلاثاء، مركز إدارة ونمذجة ومحاكاة الأزمات والكوارث بالجامعة بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة .



وقال مدير المركز مساعد رئيس جامعة آل البيت لشؤون الأزمات الدكتور المهندس مؤيد الشواقفة إن إنشاء المركز سيسهم في تقديم الورشات والدورات والندوات التعريفية والتدريبية لخدمة المجتمع المحلي ودعم القرار لدى الجهات المسؤولة.

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