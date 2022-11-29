افتتاح مركز التعليم الإلكتروني في جامعة مؤتة

الوكيل الاخباري - افتتح وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي المحافظة، اليوم الثلاثاء، مركز التعليم الإلكتروني ومصادر التعلم في جامعة مؤتة، والذي يعد مشروعا رائدا للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعة.



وأكد المحافظة أهمية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية بشقيها: المعرفي والبحثي، والارتقاء بالأفكار الريادية والخروج بها لحيز التنفيذ للنهوض بمسيرة مؤسسات التعليم العالي.



واستمع المحافظة، بحضور رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، لشرح تفصيلي من مدير المركز عبادة الحباشنة حول أهمية المركز ودوره في خدمة الطلبة والمجتمع والمنظومة التعليمية بأكملها، مثمنا للجامعة هذا المشروع الريادي وجهودها المتواصلة لمواكبة التطورات والتقدم لتبقى منارة تشع علما وحضارة.

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