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الإثنين، 27-05-2024 03:52 م

افتتاح مركز الخدمات الحكومية في إربد

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الوكيل الاخباري- افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان مندوبا عن رئيس الوزراء وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وفريق من الوزراء اليوم الاثنين، مركز الخدمات الحكومي الثالث في ساحة قصر العدل شرق إربد.

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واستمع كريشان من مديرة المركز ديما النهار، إلى إيجاز حول خدمات المقدمة والجهات والمؤسسات التي تمثلها هذه الخدمات، إذ يقدم 103 خدمات حكومية ويتبع لـ24 مؤسسة حكومية، ويستقبل المركز المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، بهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.


وتابعت، "كما يستقبل المركز المراجعين من الساعة السابعة وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل لإصدار وتجديد وثائق رسمية معينة كإصدار وتجديد جواز السفر وخدمة عدم المحكومية، وخدمة تسجيل الصف الأول، وتأجيل دفتر خدمة العلم، وإصدار اشتراكات التأمين الصحي وتجديد البطاقات الصحية، والتسجيل في منصة التعرفة الكهربائية، وخدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، وحسن السيرة والسلوك، وخدمة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية وغيرها من الخدمات الحكومية".

 




 

 


 

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