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افتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل في الطفيلة

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الخميس، 11-07-2024 11:34 م

افتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، افتتاح مركز الخدمات الحكومي في القادسية- الطفيلة؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

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وقالت الوزارة إن المركز يضم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية، وعددها 76 خدمة تشمل 18 مؤسسة حكومية، والتي يمكن الحصول عليها في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.


وتسعى الوزارة من خلال هذا المركز، لتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل الوصول إليها لجميع أبناء المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة وما حولها.


وأشارت إلى أن فكرة المراكز الحكومية الشاملة جاءت تنفيذا وترجمة لخارطة تحديث القطاع العام.

 




 

 


 

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