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الإثنين، 15-07-2024 05:51 م

افتتاح مركز "المنصة" التكنولوجي في ماركا

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الوكيل الإخباري - افتتح وزيرا الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والشباب محمد النابلسي، في منطقة ماركا، اليوم الاثنين، مركز "المنصة" التكنولوجي.

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وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد، أنشئ المركز من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف أحد مشاريع الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب، وستشغله شركة الوثبة لخدمات الأعمال.


وأكد الهناندة، أهمية إنشاء هذه المراكز كمساحات للإبداع وتبادل المعرفة، ولنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الأردني والمجتمع المحلي، وتعزيز المهارات الحياتية لديهم.


بدوره، قال النابلسي، إن إنشاء "المنصة" في مركز شباب ماركا يأتي ضمن توجه الوزارة نحو الاستثمار الأمثل للموارد والبنى التحتية، بهدف تفعيل المراكز الشبابية وتوفير المساحات الداعمة للشباب الريادي.


وأعرب السفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح "المنصة" كمركز للتكنولوجيا في منطقة ماركا، الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب.


وقال أخصائي أول في القطاع الخاص، محمد عبد القادر، مندوب الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن، إن إنشاء هذا المركز التكنولوجي يعكس التزام البنك بدعم الابتكار وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب في المجتمعات ذات الفرص المحدودة.


من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة الوثبة لخدمات الأعمال، نادر نعمة، الدور الفعال الذي سيقوده مركز "المنصة" في تسهيل الربط بين المواهب الشابة في شرق عمان وقطاع التكنولوجيا في المملكة.

 




 

 


 

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