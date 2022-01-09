افتتاح مركز تطعيم كورونا في بوليفارد العبدلي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح مركز تطعيم كورونا في منطقة بوليفارد العبدلي خلال الأسبوع من تاريخ 9 - 13 كانون الثاني 2022، وذلك من الساعة 10 صباحا الى الساعه 10 مساءا في مبنى شركة edgo Atrium Building مقابل العبدلي مول بوابه رقم 5.

اضافة اعلان