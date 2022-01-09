افتتاح مركز تطعيم كورونا في بوليفارد العبدلي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح مركز تطعيم كورونا في منطقة بوليفارد العبدلي خلال الأسبوع من تاريخ 9 - 13 كانون الثاني 2022، وذلك من الساعة 10 صباحا الى الساعه 10 مساءا في مبنى شركة edgo Atrium Building مقابل العبدلي مول بوابه رقم 5.
تعلن وزارة الصحة عن افتتاح مركز تطعيم كورونا في منطقة (بوليفارد العبدلي) خلال الاسبوع من تاريخ 9-13 /1/ 2022، وذلك من الساعه 10 صباحا الى الساعه 10 مساءا في مبنى شركه edgo Atrium Buildinمقابل العبدلي مول بوابه رقم 5.#الأردن #وزارة_الصحة #صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا pic.twitter.com/HAlAQBezBE— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) January 9, 2022