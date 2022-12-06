افتتاح مركز زها الثقافي في غور الصافي

الوكيل الاخباري - مندوبة عن سمو الأميرة عالية، كريمة توفيق الطباع، افتتحت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، اليوم الثلاثاء، مركز زها الثقافي غور الصافي، بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتورة لبنى شاهين، ومدير البرامج في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ماريا سيلفيا، ومنسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن فريدا خان، ورئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات.



واطلع الحاضرون، خلال جولة في الفرع، على بازار سيدات المجتمع المحلي، و منطقة الألعاب، وقاعات المركز والبرامج المقامة بالفرع.

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