افتتاح مركز صحي الزرقاء الشامل في موقع عيادات البترواي سابقاً

الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور رائد الشبول، اليوم الثلاثاء، مركز صحي الزرقاء الشامل الجديد في موقع عيادات البترواي سابقاً.



وبين الدكتور الشبول في تصريح صحفي، أن استحداث مركز صحي الزرقاء الشامل الجديد جاء من خلال دمج أربعة مراكز صحية أولية لخدمة نحو نصف مليون نسمة، مشيراً إلى أن المراكز التي تم دمجها لا تتعدى محيط (3 كم) عن الموقع الحالي.

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