الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

دولة فايز الطراونة في العناية المركزة

خروج 14 من منتفعي جرش للرعاية والتأهيل من المستشفيات

الصحة العالمية : أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق

برنامج تنفيذي بين الأردن وأرمينيا حول التربية والعلوم

عجلون : لقاء تعريفي بمشروع لجان الدعم المجتمعي

افتتاح مركز صحي الزرقاء الشامل في موقع عيادات البترواي سابقاً

توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28

بريطانيا تسجل 150 وفاة و 59610 إصابات بفيروس كورونا

توضيح من لجنة الأوبئة بشأن العودة الى الإجراءات الصارمة

بلد عربي جديد يسجل اول إصابة بأوميكرون

الثلاثاء، 14-12-2021 08:22 م

افتتاح مركز صحي الزرقاء الشامل في موقع عيادات البترواي سابقاً

dddd


الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور رائد الشبول، اليوم الثلاثاء، مركز صحي الزرقاء الشامل الجديد في موقع عيادات البترواي سابقاً.

وبين الدكتور الشبول في تصريح صحفي، أن استحداث مركز صحي الزرقاء الشامل الجديد جاء من خلال دمج أربعة مراكز صحية أولية لخدمة نحو نصف مليون نسمة، مشيراً إلى أن المراكز التي تم دمجها لا تتعدى محيط (3 كم) عن الموقع الحالي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61b867d02c4d7

دولة فايز الطراونة في العناية المركزة

ffff

خروج 14 من منتفعي جرش للرعاية والتأهيل من المستشفيات

وزارة التربية والتعليم

برنامج تنفيذي بين الأردن وأرمينيا حول التربية والعلوم

12202112163649616334252

عجلون : لقاء تعريفي بمشروع لجان الدعم المجتمعي

حظر

توضيح من لجنة الأوبئة بشأن العودة الى الإجراءات الصارمة

1220211293633253831866

وزير الزراعة : نسعى للوصول إلى مشروع حصاد مائي وطني وشامل

أخبار متعلقة
كورونا 5

انخفاض ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

كورونا الوكيل

تفاصيل اصابات ووفيات كورونا في الاردن اليوم الجمعة

كورونا 6

ارتفاع في اصابات كورونا في الأردن اليوم

كورونا الوكيل

الكشف عن سبب تأخر إعلان تفاصيل اصابات كورونا اليوم

حظر

الحكومة : الأردن لا يتجه نحو الإغلاق