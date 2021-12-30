افتتاح مركز صحي معان الشامل بتكلفة مليون دينار

الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور رائد الشبول، اليوم الخميس، مركز صحي معان الشامل الذي بلغت تكلفة إنشائه وتجهيزه مليون دينار.

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وقال الدكتور الشبول إن إنشاء وافتتاح المركز جاء تزامنا مع احتفالات الوطن بمئوية الدولة الأردنية، ما شكل دافعا للمضي قدما في التوسع والتحديث للبنى التحتية، وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ضمن الإمكانات المتاحة في كثير من المواقع.



وأشار إلى أن المركز الجديد جرى تجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ضمن مستوى متقدم يدار من خلال كوادر طبية وتمريضية ذات خبرة وكفاءة عالية.



وقال إن وزارة الصحة تبذل جهدها لتطوير المنظومة الصحية التابعة لها في مختلف محافظات المملكة، من خلال التوسع في تحسين البنى التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات وجميع المرافق الطبية، وتوفير ما يلزم من إمكانات طبية وغير طبية، للحفاظ على ديمومة واستمرار تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا أن افتتاح مركز صحي معان الشامل سيشكل إنجازا نوعيا في تخفيف العبء والجهد والوقت عن المراجعين، لتوفيره كامل الخدمات الطبية والعلاجية على حد سواء، كما سيخفف الضغط الحاصل في العيادات الخارجية في مستشفى معان الحكومي وبعض المواقع الصحية المنتشرة في المحافظة.



وأوضح أن التوسع في المشاريع الصحية في محافظة معان وجميع محافظات المملكة، متواصل ضمن الخطة الشمولية التي وضعتها الوزارة، للنهوض بمستوى خدمات هذا القطاع وتطويرها، رغم شح الموارد والإمكانات والظروف الاقتصادية الصعبة، ولا سيما في ظل جائحة كورونا، مؤكدا المضي بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة حفاظا على صحة وسلامة الإنسان من خطر هذا الوباء.



وفي سياق متصل، تفقد الدكتور الشبول المستشفى الميداني في معان، واطلع على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمراجعين، واستمع من مدير المستشفى الدكتور حسين كريشان إلى شرح تفصيلي عن مستوى توفر الإمكانات الطبية والمستلزمات، وإجراءات الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.