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الأحد، 15-05-2022 10:48 م

افتتاح مركز للفتيات اليافعات بمخيم الزعتري

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الوكيل الاخباري - افتتح صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، اليوم الأحد، مركز قيادة تمكين الفتيات اليافعات (AGEL) في مخيم الزعتري.

ويأتي الافتتاح، وفق بيان صادر عن الصندوق، اليوم الأحد، كجزء من جهود الصندوق المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومعالجة التبعات الجسدية والعاطفية للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

ويقع المركز في قلب مخيم الزعتري، وهو الأول من نوعه في المخيم، وتعتبر المنشأة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع المركز الوحيد الذي تقوده الفتيات اليافعات، وتشرف عليه مرشدات تتراوح أعمارهنّ بين 20 و 29 عامًا.

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