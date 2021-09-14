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الثلاثاء، 14-09-2021 05:11 م

افتتاح مسار الترخيص من داخل المركبات Drive Thru في قسم ترخيص شمال عمان

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مندوبا عن مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة افتتح مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد محمد طبيشات في قسم ترخيص شمال عمان اليوم محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru)  والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة .

وأكد العميد طبيشات ان افتتاح هذه المسارات يشكل احد المشاريع الهادفة التي اطلقتها مديرية الأمن العام هذا العام لتطوير كافة مناحي الخدمات الأمنية ، حرصا منها على رفع مستوى الخدمة وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين .

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