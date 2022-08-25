افتتاح مسجد يتسع لـ 500 مصلٍ في الكرك

الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية أوقاف محافظة الكرك، اليوم الخميس، مسجد المرحوم الحاج طالب سعيد معروف في بلدة العزيزية جنوبي المحافظة، بحضور فعاليات رسمية وشعبية.

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وأوضح مدير المديرية الشيخ احمود الضمور الذي رعى الافتتاح، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المسجد الذي يتسع إلى 500 مصل وبمسطح 700 متر، وصلت إلى 116 ألف دينار، مثمنا الجهود الكبيرة لصاحب التبرع السخي وللجنة المسجد، ولمن ساهم في إنجاز هذا البناء لنشر الرسائل الإسلامية السمحة لجميع أفراد المجتمع.



ودعا نجل المرحوم السفير السابق نبيل معروف، الأهالي إلى المحافظة على المسجد، واعدا باستمرار التبرع وتلبية الاحتياجات والمتطلبات كافة التي يحتاجها المسجد.



يشار إلى أن الأرض التي أقيم عليها المسجد جاءت بتبرع سخي من المواطن رضوان المدادحة.