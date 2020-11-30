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الإثنين، 30-11-2020 08:37 م

افتتاح مصنع لمياه الشرب في جامعة آل البيت

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم، اليوم الاثنين، أول مشروع استثماري داخل الحرم الجامعي وهو عبارة عن "مصنع لمياه الشرب"، بهدف إيجاد عائد اقتصادي وخدمة المجتمعات المحلية.
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وأكد العتوم خلال افتتاحه المصنع أهمية تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالجامعة، مشيراً إلى أنها ستطلق مشاريع صناعية وإنتاجية أخرى بهدف توفير فرص عمل لأبناء المفرق وتشغيل الطلبة بالتزامن مع عودتهم إلى الجامعة وتحقيق التنمية المطلوبة في محافظة المفرق.

ولفت إلى أن المصنع تم تجهيزه بأحدث المعدات المتطورة في مجال تجهيز كاسات المياه الصالحة للشرب، ووفق متطلبات الصحة والسلامة العامة، منوهاً إلى أن الجامعة بصدد توسعة المشروع ليضم سلعاً أخرى في المستقبل.

وأشار إلى الانتهاء من حفر بئر ارتوازي جديد، عدا عن مشاريع استثمارية أخرى سترى النور قريباً منها مشروع القرية الطلابية ويضم خدمات الطلبة كافة، ومشروع محطة الوقود، إضافة إلى مشاريع الحصاد المائي بهدف تحسين واقع الزراعات في الحرم الجامعي.

وبين مدير الدائرة المالية في الجامعة الدكتور ضيف الله عليمات أهمية المشروع لتعزيز الدور التنموي والاقتصادي للجامعة في محافظة المفرق.

وأوضح مدير دائرة الاستثمار في الجامعة محمد بصبوص، أن المصنع جرى تجهيزه بمعدات عالية الإنتاج وضمن مواصفات عالمية من شأنها أن تسهم في توفير منتج عالي الجودة.

بدوره، قال مدير دائرة الإنتاج والتصنيع في الجامعة الدكتور عاطف المشاقبة، إن تجهيز المصنع تم من قبل كوادر الجامعة، والذي وفر 50 بالمئة من كلفة التجهيز.

 




 

 


 

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