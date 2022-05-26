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الخميس، 26-05-2022 03:39 م

افتتاح معرض الأردن.. قصة الحضارة في قطر

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الوكيل الإخباري - انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، فعاليات معرض "الأردن.. قصة الحضارة"، والذي تنظمه دائرة الآثار العامة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والسفارة الأردنية بالدوحة، ومؤسسة الحي الثقافي في قطر (كتارا)، التي تحتضن المعرض.

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ويقام المعرض بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة، ويستمر حتى السابع من الشهر المقبل.


وافتتح المعرض، الدكتور خالد السليطي، مدير مؤسسة الحي الثقافي في قطر (كتارا)، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، والسفير الأردني في قطر، زيد مفلح اللوزي.


وقال الدكتور بلعاوي عقب الافتتاح، إن معرض "الأردن.. قصة الحضارة"، يحتوي على العديد من الصور النادرة والمواقع الأثرية والتراثية في الأردن بلد الحضارات ومهد الرسالات وأرض الديانات، الأردن الذي لم تغب عنه الحضارات منذ وجود الانسان.


وأضاف بلعاوي، أن هناك عدة صور مميزة جداً يحتوي عليها المعرض، حيث تعرض لأول مرة، عن بعض المواقع المميزة التي تعكس نشاط الإنسان الأردني وإبداعاته على مر العصور والحضارات المختلفة منذ بداية العصور الحجرية الحديثة وحتى الفترة العثمانية.


كما يعكس المعرض كثير من الابداعات البشرية سواء في مجالات التجارة أو الصناعة أو الفنون والعمارة، فهو عبارة عن معرض فني يحكي قصة الأردن على مر العصور.


ويحكي المعرض، قصة الأردن والحضارات التي تعاقبت عليه، من مؤابية ونبطية وإسلامية (أموية وعباسية ومملوكية وعثمانية)، كما يوثق الموروث الجمالي والتاريخي في تلك الحضارات.


وقال بلعاوي إن المعرض يساهم بتعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز التعاون الوثيق بين الأردن وقط، كما أنه يروج لما يحتويه الأردن من كنوز نادرة على مستوى العالم من المواقع التراثية والإبداعات البشرية في مختلف القطاعات.


ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من أفراد الجالية الأردنية والمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، كما شهد حفل الافتتاح حضور جمع غفير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في قطر.

 




 

 


 

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