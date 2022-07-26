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الثلاثاء، 26-07-2022 08:05 م

افتتاح معرض الأردن والقضية الفلسطينية في الوثائق والصحف المصرية في عهد الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، المعرض الوثائقي "الأردن والقضية الفلسطينية في الوثائق والصحف المصرية في عهد الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه"، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاستشهاده.

وأقام المعرض مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام بالتعاون مع قسم التاريخ في جامعة السويس في جمهورية مصر العربية، بحضور أستاذ تاريخ العرب الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ في جامعة السويس الدكتور أيمن أحمد محمود، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية ومدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام الدكتور سلامة النعيمات، ونائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة، وعدد من عمداء الكليات وجمع من الطلبة.

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