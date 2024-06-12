الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

منها خطف الأضحية.. أغرب 5 طقوس للاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

الأمانة تؤكد أهمية الالتزام بالشروط الناظمة لبيع الأضاحي

الدويري يتوقع هجوما انتقاميا عنيفا للاحتلال على مخيم الشابورة في رفح

أبكى الملايين .. القصة الكاملة لوفاة طفل ملابس الإحرام في السعودية

لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة

لربات البيوت .. طرق فعّالة لتنظيف الكنب المنزلي بدون استخدام الماء قبيل العيد

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة

اصابة بحادث اصطدام مركبة بحاجز اسمنتي على الاوتستراد

السعودية تشدد إجراءات الدخول إلى المشاعر المقدسة

الأربعاء، 12-06-2024 11:37 ص

افتتاح معرض الأعمال الإبداعية للشباب في الأغوار الشمالية

images


الوكيل الاخباري- افتتح مدير مديرية ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، مساء أمس الثلاثاء، معرض الأعمال الإبداعية في جمعية عرزال للثقافة والفنون في منطقة الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية.

اضافة اعلان


وأكد الزغول قيمة الاحتفال بمرور 25 عاما من الإنجاز في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عبر الاحتفاء بإبداع الشباب والشابات في هذه المنطقة من ربوع الأردن والتي يظهر فيها جيل من المبدعين الصغار الذين صاغوا من مفردات البيئة مقتنيات مفيدة وغنية جماليا ولوحات تشكيلية غنية ومميزة.


وثمن التعاون بين الطلبة الذين يرعاهم الصندوق الأردني الهاشمي في الأغوار الشمالية وجمعية عرزال للثقافة والفنون للاستفادة من خبرات الجمعية الفنية المتميزة.


من جهته، قال رئيس الجمعية الفنان محمد العامري، إن المعرض يتضمن أعمال مجموعة من الشباب والشابات المتميزين من أبناء المنطقة الذين عملوا على إعادة تدوير مفردات البيئة المحلية ومخلفاتها ليصوغوا منها الجميل والمفيد بقوالب فنية وابداعية.


وحضر الافتتاح رئيس بلدية طبقة فحل كُثيب الغزاوي وجمع من ممثلي المجتمع المحلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1718182566073

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

1718184008895

الأمانة تؤكد أهمية الالتزام بالشروط الناظمة لبيع الأضاحي

555839

اربد: 1268طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

وزارة الخارجية

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة

الدفاع المدني 3

اصابة بحادث اصطدام مركبة بحاجز اسمنتي على الاوتستراد

320241294222171206378

الامن العام : 3 اصابات بحوادث سير

أخبار متعلقة
1717667100818

منتدى كفريوبا يطلق سلسلة محاضرات ثقافية

1717574659685

العقبة: ورشة تدريبية في تشكيل الصلصال الحراري