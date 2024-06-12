افتتاح معرض الأعمال الإبداعية للشباب في الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري- افتتح مدير مديرية ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، مساء أمس الثلاثاء، معرض الأعمال الإبداعية في جمعية عرزال للثقافة والفنون في منطقة الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية.

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وأكد الزغول قيمة الاحتفال بمرور 25 عاما من الإنجاز في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عبر الاحتفاء بإبداع الشباب والشابات في هذه المنطقة من ربوع الأردن والتي يظهر فيها جيل من المبدعين الصغار الذين صاغوا من مفردات البيئة مقتنيات مفيدة وغنية جماليا ولوحات تشكيلية غنية ومميزة.



وثمن التعاون بين الطلبة الذين يرعاهم الصندوق الأردني الهاشمي في الأغوار الشمالية وجمعية عرزال للثقافة والفنون للاستفادة من خبرات الجمعية الفنية المتميزة.



من جهته، قال رئيس الجمعية الفنان محمد العامري، إن المعرض يتضمن أعمال مجموعة من الشباب والشابات المتميزين من أبناء المنطقة الذين عملوا على إعادة تدوير مفردات البيئة المحلية ومخلفاتها ليصوغوا منها الجميل والمفيد بقوالب فنية وابداعية.



وحضر الافتتاح رئيس بلدية طبقة فحل كُثيب الغزاوي وجمع من ممثلي المجتمع المحلي.