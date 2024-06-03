افتتاح معرض الترابطات الأردني الرابع للتعبئة والتغليف

الوكيل الإخباري - افتتحت مساء، اليوم الاثنين، فعاليات معرض الترابطات الأردني الرابع للتعبئة والتغليف بمشاركة 26 شركة محلية، وبحضور أصحاب أعمال من داخل وخارج المملكة.

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ويهدف المعرض الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، للتشبيك بين شركات القطاع الصناعي والتجاري والتعرف على المنتجات والأفكار الإبداعية بمجال حلول التعبئة والتغليف ذات الأهمية لمختلف المنتجات الصناعية.



وقال رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم في افتتاح فعاليات المعرض إن المعرض بدورته الرابعة شهد اهتماما واسعا من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لما يقدمه من حلول إبداعية في مجال التعبئة والتغليف لمختلف الشركات.



ولفت إلى أن قطاع التعبئة والتغليف والطباعة الأردني أصبح ينافس على مستوى المنطقة والعالم في تقديم حلول التعبئة والتغليف والابتكار.



وأكد أبو حلتم أهمية قطاع التعبئة والتغليف والطباعة باعتباره مكملا لجميع السلع، ويشكل حلقة وصل بين المنتج والمستهلك، لافتا إلى النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة التغليف الأردنية محليا ودوليا.



وحث أبو حلتم الصناعيين والتجار لزيارة المعرض والتعرف على حلول التعبئة والتغليف التي توفرها الشركات الأردنية المشاركة في المعرض والتشبيك فيما بينهم بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.



ولفت أبو حلتم إلى أهمية قطاع التعبئة والتغليف في دعم مسيرة الصناعة الأردنية، مؤكدا أن التطور الذي أحدثته الشركات العاملة بهذا المجال هو الرافعة الحقيقية لوصول الصادرات الصناعية لنحو 150 دولة حول العالم.



ويقام المعرض على مساحة 800 متر مربع بمركز المعارض الدولية في مكة مول، بالتزامن مع المعرض الدولي للآلات والمعدات الكهروميكانيكية (JIMEX) ومعرض سونيكس للطاقة الشمسية.



ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار حتى يوم الخميس المقبل من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة ليلا.