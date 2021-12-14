افتتاح معرض الفنون التشكيلية صغير وجميل في جاليري رؤى 32

الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار مساء اليوم الثلاثاء في جاليري رؤى 32 بعمان، معرض الفنون التشكيلية الجماعي "صغير وجميل" بمشاركة 25 تشكيليا وتشكيلية.



وشارك في المعرض الذي يستمر لغاية 13 كانون الثاني المقبل، أعمال الفنانين من الأردنيين والعرب والأجانب؛ الاردنيون إبراهيم أبو طوق، والدكتور إبراهيم الخطيب، والدكتور غازي إنعيم، ومحمد أبوزريق، وأية ابو غزالة، وحسان مناصرة، وداليا علي، وديانا شمعونكي، وسمر طرزي، وصالح منصور السواعير، ومحمد بلبيسي، وفتحي عارف، ومن سورية؛ أكسم سلوم، وحمود شنتوت، ووعايش طحيمر، وناصر آغا، ونذير إسماعيل ونهاد كولي.



كما شاركت اعمال الفنانين أسامة حسن، وبلاسم محمد، وسالم الدباغ من العراق، وشلبية إبراهيم من مصر، وحسان علي احمد من السودان، ومحمد المرابطي من المغرب، والبرت كوما من اسبانيا.

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