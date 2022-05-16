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الإثنين، 16-05-2022 10:47 م

افتتاح معرض الفن التشكيلي الكوري الاردني بجاليري رأس العين

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الوكيل الاخباري - بحضور سمو الامير مرعد بن رعد كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، افتتح مساء اليوم الاثنين معرض الفنون التشكيلية الكوري- الاردني "كسر الحدود" في جاليري رأس العين بوسط البلد في عمان بتنظيم سفارة جمهورية كوريا في الاردن.

والمعرض الذي رعت حفل افتتاحه وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس وسفير جمهورية كوريا في الاردن "لي جي وان"، يأتي احتفالا بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين الاردن وكوريا.

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