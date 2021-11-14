الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 06:55 م

افتتاح معرض المشاريع الريادية الأول في الجامعة الهاشمية

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 الوكيل الاخباري - افتتح نائب رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور سلطان المعاني، اليوم الأحد، معرض المشاريع الريادية الأول، الذي نظمه مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين /صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال BDC ومركز الملكة رانيا للريادة.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة وزيادة الوعي المجتمعي والشبابي بريادة الأعمال وفتح المشاريع الخاصة بالشباب وتوفير فرص التشغيل والتشغيل الذاتي، واشتمل المعرض على 18 مشروعا رياديا.

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