افتتاح معرض بعنوان تشكيلات حروفية من قصائد أردنية في إربد

الوكيل الاخباري - افتتح في آرت جاليري توداي إربد اليوم الأحد، معرض للفن التشكيلي بعنوان "تشكيلات حروفية من قصائد أردنية"، للفنان خليل الكوفحي رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية بإربد، ضمن الاحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022.



وقال الفنان الكوفحي خلال حديثه لـ(بترا)، إن هذا المعرض يشتمل على عشرات اللوحات وبأحجام مختلفة رسمت بألوان الاكريلك على كرتون وكانفس، وهي تجريبات تمزج بين النص والكلمة والحرف واللون.

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